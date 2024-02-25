Убыток в $34,7 млн. Итоги зимнего трансферного окна в России
Зимнее трансферное окно у клубов Российской премьер-лиги (РПЛ продлилось с 25 января по 22 февраля. Команды чемпионата России в общей сумме не смогли выйти в прибыль. Какой из клубов совершил самый дорогой трансфер и кто больше всех потратил в межсезонье согласно данным портала Transfermarkt — в материале «РБК Спорт».
Кто из клубов больше всех потратил
В общей сложности клубы РПЛ потратили €167,3 ($181,17 млн), а продали игроков на сумму в €135,2 млн ($146,41 млн). Всего в клубы перешли 95 футболистов, а покинули 84 игрока.
Таким образом, трансферный баланс РПЛ пятый год подряд оказался отрицательным и составил минус €32,1 млн ($34,7 млн).
Больше всех потратил петербургский «Зенит», который купил трех бразильцев: Артур из «Палмейрас» за €15 млн ($16,24 млн), Педро из «Коринтианс» за €9 млн ($9,75 млн) и Нино из «Флуминенсе» за €5 млн ($5,41 млн). Теперь помимо новичков «Зенита» в петербургском клубе девять игроков с бразильским паспортом: Дуглас Сантос, Родригао, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо и Марио Фернандес, у которого также есть российское гражданство. На петербургский клуб пришлось 44,5% затрат всех российских команд.
На втором месте по затратам «Спартак», который купил всего одного игрока. Московский клуб купил за €13 млн ($14,08 млн) 21-летнего нападающего Манфреда Угальде у голландского «Твенте». Этот трансфер стал вторым самым дорогим среди российских клубов в прошедшее окно. Кроме того, его переход стал вторым самым дорогим в истории «Спартака»: на первом месте Гус Тиль, которого покупали за €18 млн ($19,49 млн).
Лидирующий «Краснодар» стал третьим клубом по затратам. Кубанский клуб в межсезонье потратил на два трансфера €8,8 млн ($9,53 млн). Команда Сергея Галицкого приобрела Кевина Кастаньо из мексиканского «Крус Асуля» за €7,3 млн ($9,53 млн) и Виктора Са из бразильского «Ботафого» за €1,5 млн ($1,62 млн). Трансфер Кастаньо вошел в пятерку самых дорогих покупок нынешнего межсезонья в РПЛ.
Самый низкий баланс прибыли и расходов оказался у «Зенита» — минус €27,85 млн ($30,18 млн), далее расположились:
- «Спартак» — минус €13 млн ($14,09 млн);
- «Краснодар» — минус €7,95 млн ($8,62 млн);
- «Локомотив» — минус €3,18 млн ($3,45 млн);
- «Ростов» — минус €3,07 млн ($3,33 млн);
- «Балтика» — минус €2,75 млн ($2,98 млн);
- «Рубин» — минус €1,64 млн ($1,78 млн);
- «Сочи» — минус €1,41 млн ($1,53 млн);
- «Ахмат» — минус €1,10 млн ($1,19 млн);
- ЦСКА — минус €350 тыс. ($379 тыс.);
- «Урал» — минус €125 тыс. ($135 тыс.);
- «Факел» — минус €30 тыс. ($32,51 тыс.).
В плюс вышли только четыре клуба: «Динамо» с €350 тыс. ($379 тыс.), «Оренбург» с €320 тыс. ($346,77 тыс.), «Крылья Советов» с €100 тыс. ($108 тыс.) и «Пари Нижний Новгород» с €1,06 млн ($1,15 млн).
Также семь клубов, среди которых «Спартак», «Ростов», «Урал», «Рубин», «Факел», «Сочи» и «Ахмат», никого не продали и не смогли заработать с трансферов.
Главные трансферы
Самый дорогой трансфер
Самым дорогим трансфером зимы стал переход Артура из «Палмейраса» в «Зенит». Петербургский клуб заплатил за бразильского нападающего €15 млн ($16,25 млн). Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.
Следом по стоимости расположились форвард «Твенте» Манфред Угальде, перешедший в «Спартак» за €13 млн ($14,09 млн) и бразилец Педро, который был куплен «Зенитом» у «Коринтианса» за €9 млн ($9,75 млн).
Роналдо в «Ростове»
Бразильский футболист Роналдо Сезар Соарес дос Сантос (Роналдо) перешел в «Ростов». Трансфер обошелся «Ростову» в €2 млн ($2,17 млн). Срок контракта с Роналдо не уточняется.
Форвард является воспитанником «Сан-Каэтано», последние полтора года играл за болгарский «Левски». 23-летний Роналдо провел в нынешнем сезоне 25 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
Он выступает за «Левски» с лета 2022 года, контракт рассчитан до 2025-го. Недавно футболист получил болгарское гражданство.
ЦСКА купил защитника «Зенита»
Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2027/28. Соглашение с 25-летним футболистом начнет действовать с 4 июня, контракт рассчитан до конца сезона-2027/28. Договор также предусматривает опцию продления еще на один сезон.
Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что Круговой во второй половине сезона-2023/24 будет получать игровую практику во второй команде. «На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведен во вторую [команду] для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», — сказал Медведев.
Сам защитник заявил в телеграм-канале, что «Зенит» предлагал ему лучшие условия по новому контракту, но он выбрал ЦСКА, поскольку хочет играть в футбол. Круговой признался, что переговоры с «Зенитом» продолжались полтора года.
«Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — отметил Круговой.
Лидирующий «Краснодар» отдал «Зениту» Ахметова
Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит». Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера составила €850 тыс. ($921,1 тыс.).
Ахметов заявил, что будет использовать шанс, который предоставил ему петербургский клуб.
«У меня есть уверенность, что буду играть в «Зените». У меня были хорошие матчи в «Краснодаре». Я понимаю, что могу играть в «Зените», я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут. Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу», — отметил он.
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