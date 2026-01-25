«Спартак» в третий раз подряд проиграл «Локомотиву» в КХЛ

«Спартак» в третий раз подряд проиграл чемпиону КХЛ

Матч в Москве закончился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». Победный гол в овертайме на счету Каюмова, который повторил рекорд по голам за клуб в КХЛ

Артур Каюмов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Действующий чемпион КХЛ ярославский «Локомотив» победил московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата со счетом 3:2.

В основное время у «Спартака» забили Никита Коростелев (на 12-й минуте) и Даниил Гутик (44), у «Локомотива» — Максим Березкин (4) и Артур Каюмов (37).

В овертайме победу гостям принес Байрон Фрэз (62).

Каюмов забросил 118-ю шайбу за «Локомотив» и повторил рекорд Егора Аверина по голам за команду в КХЛ.

Предыдущие два матча в сезоне остались за «Локомотивом» (5:2, 6:3).

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, «Локомотив» — первое.

Гутик 20 января перешел в «Спартак» из владивостокского «Адмирала».