«Спартак» обменял вратаря в «Трактор»

Дмитрий Николаев, отыгравший в этом сезоне 13 матчей за «Спартак», продолжит сезон в «Тракторе»

Дмитрий Николаев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Московский «Спартак» обменял вратаря Дмитрия Николаева в челябинский «Трактор» на денежную компенсацию, сообщила пресс-служба КХЛ.

Николаев пополнил состав «Спартака» в сезоне 2023/24, ранее играл в КХЛ за петербургский СКА и нижнекамский «Нефтехимик».

В этом сезоне на счету 26-летнего Николаева 13 матчей, в которых он одержал пять побед.

«Спартак» и «Трактор» занимают седьмые места в Западной и Восточной конференциях соответственно.

В КХЛ с 26 января клубы не смогут обменивать игроков или подписывать новичков до конца сезона.