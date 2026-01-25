«Спартак» обменял вратаря в «Трактор»
Московский «Спартак» обменял вратаря Дмитрия Николаева в челябинский «Трактор» на денежную компенсацию, сообщила пресс-служба КХЛ.
Николаев пополнил состав «Спартака» в сезоне 2023/24, ранее играл в КХЛ за петербургский СКА и нижнекамский «Нефтехимик».
В этом сезоне на счету 26-летнего Николаева 13 матчей, в которых он одержал пять побед.
«Спартак» и «Трактор» занимают седьмые места в Западной и Восточной конференциях соответственно.
В КХЛ с 26 января клубы не смогут обменивать игроков или подписывать новичков до конца сезона.
