ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо», ведя 3:2 в концовке
Московский ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ, упустив победу в концовке встречи.
Игра в Абу-Даби завершилась со счетом 4:3 в пользу узбекистанской команды.
У ЦСКА забили Жоао Виктор (на 5-й минуте), Лусиано Гонду (26) и Матвей Лукин (81).
«Динамо» сравняло счет на 83-й минуте, а на второй компенсированной минуте вырвало победу.
В прошлом сезоне «Динамо» заняло четвертое место в чемпионате Узбекистана, уступив шесть очков чемпиону — «Нефтчи». Самаркандский клуб 28 января сыграет с тольяттинским «Акроном».
ЦСКА после 18 туров идет четвертым в РПЛ.
