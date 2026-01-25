 Перейти к основному контенту
ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо», ведя 3:2 в концовке

ЦСКА проиграл на сборах самаркандскому «Динамо», ведя 3:2 в концовке
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Динамо». ЦСКА вел в счете до 83-й минуты
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ, упустив победу в концовке встречи.

Игра в Абу-Даби завершилась со счетом 4:3 в пользу узбекистанской команды.

У ЦСКА забили Жоао Виктор (на 5-й минуте), Лусиано Гонду (26) и Матвей Лукин (81).

«Динамо» сравняло счет на 83-й минуте, а на второй компенсированной минуте вырвало победу.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло четвертое место в чемпионате Узбекистана, уступив шесть очков чемпиону — «Нефтчи». Самаркандский клуб 28 января сыграет с тольяттинским «Акроном».

ЦСКА после 18 туров идет четвертым в РПЛ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА
