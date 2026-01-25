Чемпион Евро-2016 Нани перешел в казахстанский клуб
Победитель чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии Нани стал игроком «Актобе», сообщила пресс-служба казахстанской команды в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Контракт с 39-летним полузащитником рассчитан на 2026 год.
Нани на протяжении карьеры играл за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» (с которым выиграл четыре чемпионата Англии и Лигу чемпионов), «Валенсию», «Фенербахче» и «Лацио».
За сборную Португалии Нани провел 111 матчей и забил 24 гола.
В декабре 2024 года он объявил о завершении карьеры.
«Актобе» завершил прошлый сезон на пятом месте в чемпионате Казахстана. Сезон-2026 стартует в марте.
