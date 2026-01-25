Легенды «Спартака» победили сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна

Игра завершилась со счетом 5:4. У победителей хет-трик оформил Глушаков

Фото: Телеграм-канал РФС

Команда легенд московского «Спартака» обыграла команду легенд СССР в матче памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

Игра в Москве завершилась со счетом 5:4.

У «Спартака» хет-трик сделал Денис Глушаков (13-я, 15-я и 25-я минуты), по мячу забили Никита Баженов (38) и Валерий Шмаров (48).

У легенд СССР по дублю оформили Сергей Кирьяков (4, 12) и Андрей Каряка (26, 50).

В игре принимали участие Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Мостовой и другие бывшие футболисты. Тренерами команд были Олег Романцев и Эдуард Маркаров.

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в качестве игрока «Спартака», а также двукратный чемпион СССР и трижды обладатель Кубка как главный тренер. В сборной СССР стал победителем Олимпиады 1956 года. Он скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.