Бублик вылетел с Australian Open

Де Минаур уверенно обыграл Бублика в 1/8 финала со счетом 6:4, 6:1, 6:1. Соперником австралийца за выход в полуфинал будет первая ракетка мира Алькарас

Александр Бублик (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Выступающий за Казахстан Александр Бублик не смог пробиться в четвертьфинал проходящего в Мельбурне Australian Open, проиграв австралийцу Алексу де Минауру.

Бублик, десятая ракетка мира, уступил со счетом 4:6, 1:6, 1:6. Он проиграл де Минауру в четвертый раз за шесть встреч.

Де Минаур всего в третий раз победил соперника из топ-10 на турнирах «Большого шлема» и повторил свой лучший результат на домашнем «мэйджоре» (четвертьфинал в 2025-м).

Австралиец (шестой в рейтинге ATP) за выход в полуфинал сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (1). Ранее он проиграл на «мэйджорах» все пять четвертьфиналов.

Для уроженца Гатчины Бублика, который до 2016 года играл за Россию, 1/8 финала стала лучшим результатом в карьере на Australian Open.