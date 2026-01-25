Бублик вылетел с Australian Open
Выступающий за Казахстан Александр Бублик не смог пробиться в четвертьфинал проходящего в Мельбурне Australian Open, проиграв австралийцу Алексу де Минауру.
Бублик, десятая ракетка мира, уступил со счетом 4:6, 1:6, 1:6. Он проиграл де Минауру в четвертый раз за шесть встреч.
Де Минаур всего в третий раз победил соперника из топ-10 на турнирах «Большого шлема» и повторил свой лучший результат на домашнем «мэйджоре» (четвертьфинал в 2025-м).
Австралиец (шестой в рейтинге ATP) за выход в полуфинал сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (1). Ранее он проиграл на «мэйджорах» все пять четвертьфиналов.
Для уроженца Гатчины Бублика, который до 2016 года играл за Россию, 1/8 финала стала лучшим результатом в карьере на Australian Open.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»