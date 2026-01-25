Джокович без борьбы вышел в 1/4 финала Australian Open

У соперника Джоковича по четвертому кругу, чеха Меншика, усугубилась травма мышцы живота, и он снялся с турнира. Серб сыграет в четвертьфинале с Музетти или Фрицем

Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Чешский теннисист Якуб Меншик снялся с матча 1/8 финала Australian Open в Мельбурне против серба Новака Джоковича из-за травмы мышцы живота, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Меншик, 17-я ракетка мира, заявил, что сделал все возможное для продолжения участия в турнире «Большого шлема», где он впервые дошел до четвертого круга, но его травма усугубилась.

Джокович в четвертьфинале сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти (пятый в рейтинге) или американцем Тейлором Фрицем (9).

Джоковичу 38 лет, он рекордные десять раз побеждал на Australian Open (последний раз — в 2023-м). Всего на его счету 24 победы на турнирах «Большого шлема» в карьере.

Призовой фонд Australian Open составляет почти $75 млн.