«Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А
Футболисты «Ювентуса» проиграли «Наполи» со счетом 1:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голы забили Андре Замбо-Ангисса (57-я минута) и Ромелу Лукаку (69, с пенальти). У проигравших отличился Рандаль Коло Муани (43).
Туринцы потерпели первое в нынешнем сезоне поражение в чемпионате Италии (при 13 ничьих).
«Наполи», выигравший уже семь матчей подряд в Серии А, набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Ювентус» с 37 очками расположился на пятой строчке.
В следующем туре «Ювентус» 2 февраля примет «Эмполи», «Наполи» в тот же день в гостях сыграет с «Ромой».
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