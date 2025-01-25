«Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу лидера чемпионата Италии. Победный гол забил Ромелу Лукаку с пенальти

Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images

Футболисты «Ювентуса» проиграли «Наполи» со счетом 1:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голы забили Андре Замбо-Ангисса (57-я минута) и Ромелу Лукаку (69, с пенальти). У проигравших отличился Рандаль Коло Муани (43).

Туринцы потерпели первое в нынешнем сезоне поражение в чемпионате Италии (при 13 ничьих).

«Наполи», выигравший уже семь матчей подряд в Серии А, набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Ювентус» с 37 очками расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Ювентус» 2 февраля примет «Эмполи», «Наполи» в тот же день в гостях сыграет с «Ромой».