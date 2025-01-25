«Манчестер Юнайтед» отдал в аренду «Бетису» купленного за €95 млн Антони
Бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони на правах аренды перешел в испанский «Бетис». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
24-летний бразилец будет выступать за «Бетис» до конца сезоне. Не уточняется, включена ли в контракте опция выкупа.
Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году из «Аякса» за €95 млн. Дороже в своей истории МЮ покупал только Поля Погба — €105 млн в август 2016-го у «Ювентуса».
Бразилец так и не сумел стать лидером «Манчестер Юнайтед». На его счету 96 матчей, 12 голов и пять результативных передач.
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