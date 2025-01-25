Гол Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата Франции
Футболисты «Монако» обыграли «Ренн» со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей голы забили Магнес Аклиуш (15-я минута), Мика Биерет (52) и Александр Головин (56). У проигравших отличились Махамаду Нагида (45+1) и Амин Гуири (67).
Полузащитник сборной России Головин забил свой третий гол в нынешнем сезоне в 23 матчах за «Монако».
«Монако» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует ПСЖ (46).
В следующем туре «Монако» 1 февраля примет «Осер».
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