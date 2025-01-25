Гол Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата Франции

Гол Головина принес «Монако» победу над «Ренном» в матче чемпионата Франции

Полузащитник сборной России отличился во встрече 19-го тура чемпионата Франции против «Ренна», забив свой третий гол в нынешнем сезоне

Александр Головин (Фото: William Cannarella / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболисты «Монако» обыграли «Ренн» со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей голы забили Магнес Аклиуш (15-я минута), Мика Биерет (52) и Александр Головин (56). У проигравших отличились Махамаду Нагида (45+1) и Амин Гуири (67).

Полузащитник сборной России Головин забил свой третий гол в нынешнем сезоне в 23 матчах за «Монако».

«Монако» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует ПСЖ (46).

В следующем туре «Монако» 1 февраля примет «Осер».