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Гол Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата Франции

Гол Головина принес «Монако» победу над «Ренном» в матче чемпионата Франции
Полузащитник сборной России отличился во встрече 19-го тура чемпионата Франции против «Ренна», забив свой третий гол в нынешнем сезоне
Александр Головин
Александр Головин (Фото: William Cannarella / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболисты «Монако» обыграли «Ренн» со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей голы забили Магнес Аклиуш (15-я минута), Мика Биерет (52) и Александр Головин (56). У проигравших отличились Махамаду Нагида (45+1) и Амин Гуири (67).

Полузащитник сборной России Головин забил свой третий гол в нынешнем сезоне в 23 матчах за «Монако».

«Монако» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует ПСЖ (46).

В следующем туре «Монако» 1 февраля примет «Осер».

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Футбол ФК Монако Александр Головин
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