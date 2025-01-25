Чешскую горнолыжницу Нову ввели в искусственную кому после падения на тренировке

Горнолыжницу ввели в искусственную кому после падения перед этапом КМ

Чешка Тереза Нова получила травму головы во время тренировки по скоростному спуску в немецком Гармиш-Партенкирхене. 26-летняя спортсменка перенесла операцию для уменьшения отека мозга

Тереза Нова (Фото: Alain Grosclaude / Agence Zoom / Getty Images)

Чешская горнолыжница Тереза Нова перенесла операцию и была введена в искусственную кому после серьезного падения на тренировке перед этапом Кубка мира в немецком Гармиш-Партенкирхене. Об этом сообщила в своем Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Чешская федерация лыжного спорта.

26-летняя спортсменка получила травму головы.

«Нова была введена в искусственную кому после падения во время тренировки по скоростному спуску в пятницу. Ей сделали операцию для уменьшения отека мозга в больнице Мурнау. Она будет оставаться в искусственной коме столько, сколько сочтут необходимым врачи», — заявили в федерации.

Нова участвовала в четырех стартах на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, ее лучшим результатом стало 14-е место в комбинации.

25 января во время соревнований по скоростному спуску в Гармиш-Партенкирхене австрийка Нина Ортлиб сломала правую ногу в результате падения. Накануне на мужских соревнованиях в Кицбюэле (Австрия) французов Алексиса Пинтюро и Флориана Лорио, а также итальянца Доминика Париса пришлось эвакуировать на вертолете после их падений.