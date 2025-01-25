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Солист Slaughter to Prevail дебютировал в кулачных боях с победы нокаутом

Вокалист Slaughter to Prevail дебютировал в RCC Hard нокаутом за 40 секунд
Александр Шиколай, известный как Alex Terrible, на турнире RCC Hard в Екатеринбурге за 40 секунд нокаутировал Мухамедхана Оспанова
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Александр Шиколай (Alex Terrible) (Фото: RCC Hard)

Вокалист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, известный как Alex Terrible, успешно дебютировал в кулачных боях.

Шиколай принял участие в турнире промоушена RCC Hard в Екатеринбурге, нокаутировав за 40 секунд Мухамедхана Оспанова.

Шиколай ранее хотел выступить в крупнейшей организации по боям на голых кулаках Bare Knuckle, но не получил там бойцовскую лицензию.

До поединка на турнире RCC Hard у Шиколая был один любительский бой на голых кулаках, который он провел в США и завершил своей победой.

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бокс кулачные бои Александр Шиколай (Alex Terrible)
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