Солист Slaughter to Prevail дебютировал в кулачных боях с победы нокаутом
Вокалист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, известный как Alex Terrible, успешно дебютировал в кулачных боях.
Шиколай принял участие в турнире промоушена RCC Hard в Екатеринбурге, нокаутировав за 40 секунд Мухамедхана Оспанова.
Шиколай ранее хотел выступить в крупнейшей организации по боям на голых кулаках Bare Knuckle, но не получил там бойцовскую лицензию.
До поединка на турнире RCC Hard у Шиколая был один любительский бой на голых кулаках, который он провел в США и завершил своей победой.
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