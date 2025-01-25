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Умер один из самых титулованных игроков в мировом баскетболе Далипагич

Умер один из самых титулованных игроков в мировом баскетболе Дражен Далипагич
Дражен Далипагич, который побеждал со сборной Югославии на Олимпиаде, чемпионате мира и Евробаскете, скончался на 74-м году жизни
Дражен Далипагич
Дражен Далипагич (Фото: realmadrid.com)

Один из самых титулованных игроков в мировом баскетболе, олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной Югославии Дражен Далипагич скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).

Далипагич умер после продолжительной болезни.

Далипагич является членом Зала славы баскетбола. Помимо московской Олимпиады, он выигрывал со сборной Югославии золото чемпионата мира 1978 года (был MVP того турнира) и три Евробаскета (1973, 1975, 1977).

Всего с национальной командой он выиграл 12 медалей, включая серебро на Олимпиаде-1976, бронзу на Олимпиаде-1984, серебро на ЧМ-1974 и Евробаскете-1981 года, бронзу на ЧМ-1982, ЧМ-1986 и Евробаскете-1979.

Далипагич набрал 3700 очков за карьеру в 243 международных играх, став лучшим бомбардиром в истории сборной Югославии.

На клубном уровне он завоевал Кубок Корача в 1978 и 1979 годах и дважды побеждал в чемпионате Югославии с «Партизаном». Также он играл за «Удине», «Верону», «Венецию», «Црвену звезду» и мадридский «Реал».

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Международная федерация баскетбола (FIBA) Югославия
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