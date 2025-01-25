ISU не связывался с Щербаковой по поводу вручения золота ЧЕ-2022
Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала журналистам, что Международный союз конькобежцев (ISU) не связывался с ней по поводу вручения перераспределенной медали чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает «Матч ТВ»
«Нет», — ответила Щербакова на соответствующий вопрос.
Тот чемпионат Европы выиграла другая россиянка — Камила Валиева. Позднее фигуристка получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Из‑за дисквалификации она лишилась золота чемпионата Европы, которое перешло Щербаковой.
На счету Щербаковой есть победы на Олимпиаде (2022) и чемпионате мира (2021). Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но на соревнованиях не выступает после сезона 2021/22.
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