Ильгара Мамедова переизбрали на пост главы Федерации фехтования России
Ильгар Мамедов переизбран на пост президента Федерации фехтования России (ФРР). Об этом сообщает ТАСС.
Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах был единственным кандидатом на пост главы ФРР. Выборная конференция прошла в Москве, за 59-летнего Мамедова проголосовали все 58 делегатов.
Мамедов занимает пост президента ФФР с 2021 года.
Во время своей спортивной карьеры Мамедов участвовал в четырех Олимпиадах. В Сеуле-1988 и Атланте-1996 он стал обладателем золотых наград в командном турнире рапиристов.
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