Умер самый молодой футболист в истории «Манчестер Юнайтед»

Дэвиду Гаскеллу было 84 года. Голкипер 24 октября 1956-го дебютировал в составе МЮ в возрасте 16 лет и 19 дней в матче за Суперкубок Англии, заменив получившего травму основного вратаря

Дэвид Гаскелл (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гаскелл скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

«Дэйв был предан своей любимой жене Барбаре, с которой прожил 68 замечательных лет в браке. Он был гордым отцом для своих трех дочерей — Мишель, Лесли и Николы и любящим дедушкой для Джоэла, Эмили, Элеоноры, Теда и Эдит. Семья была его величайшей радостью, и его наследие будет жить в них», — говорится в сообщении МЮ.

Гаскелл считается самым молодым футболистом в истории «Манчестер Юнайтед». 24 октября 1956 года он дебютировал за МЮ в возрасте 16 лет и 19 дней в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Гаскелл, который начал свою карьеру в МЮ всего за несколько месяцев до этого, пришел на ту игру в качестве зрителя. Основной вратарь клуба Рэй Вуд получил травму, а Гаскелл вышел на замену, сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и помог команде одержать победу со счетом 1:0.

За «Манчестер Юнайтед» Гаскелл выступал до 1969 года, выиграв два чемпионата и Кубок Англии. Позднее вратарь выступал за «Уиган» и «Рексем».