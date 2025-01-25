Умер самый молодой футболист в истории «Манчестер Юнайтед»
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гаскелл скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте английского клуба.
«Дэйв был предан своей любимой жене Барбаре, с которой прожил 68 замечательных лет в браке. Он был гордым отцом для своих трех дочерей — Мишель, Лесли и Николы и любящим дедушкой для Джоэла, Эмили, Элеоноры, Теда и Эдит. Семья была его величайшей радостью, и его наследие будет жить в них», — говорится в сообщении МЮ.
Гаскелл считается самым молодым футболистом в истории «Манчестер Юнайтед». 24 октября 1956 года он дебютировал за МЮ в возрасте 16 лет и 19 дней в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Гаскелл, который начал свою карьеру в МЮ всего за несколько месяцев до этого, пришел на ту игру в качестве зрителя. Основной вратарь клуба Рэй Вуд получил травму, а Гаскелл вышел на замену, сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и помог команде одержать победу со счетом 1:0.
За «Манчестер Юнайтед» Гаскелл выступал до 1969 года, выиграв два чемпионата и Кубок Англии. Позднее вратарь выступал за «Уиган» и «Рексем».
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