Баста объявил о первом переходе профессионального клуба в Медиалигу

«СКА-Ростов» отказался от участия во Второй лиге Футбольной национальной лиги — одного из низших дивизионов российского первенства

Баста (Фото: Evgeny Philippov / Global look press)

Футбольный клуб «СКА-Ростов» будет выступать в следующем сезоне Медиалиги, заявил владелец клуба Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста.

Таким образом «СКА-Ростов» отказался от участия во Второй лиге Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — одного из низших дивизионов российского первенства. Однако Баста уточнил, что клуб может вернуться в свой дивизион ФНЛ в любой момент.

Говоря о причинах решения, артист отметил, что за пару лет «прекратили существование несколько клубов второго дивизиона». «Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно», — сказал он.

В Медиалиге клуб начнет выступать весной 2024 года. «СКА Ростов» был основан в 1937 году. Он завоевал серебро на чемпионате СССР 1966 года, также клуб является обладателем Кубка СССР 1981 года. Лучшим достижением СКА в российской истории является 13-е место в первом дивизионе в сезоне-2008, по итогам которого клуб был вынужден пойти на понижение в статусе и «опуститься» во второй дивизион из-за финансовых проблем. Лучшим результатом команды в Кубке России является выход в 1/8 финала турнира в сезоне-2008/09.

Баста стал собственником клуба в 2019 году и спас его от финансовых проблем. До него ростовский СКА дважды терял профессиональный статус — в 1997, 2013 (снялся по ходу сезона-2012/13, после не получил профессиональную лицензию на сезон-2013/14).