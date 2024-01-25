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Баста объявил о первом переходе профессионального клуба в Медиалигу

Баста объявил о первом переходе профессионального футбольного клуба в Медиалигу
«СКА-Ростов» отказался от участия во Второй лиге Футбольной национальной лиги — одного из низших дивизионов российского первенства
Баста
Баста (Фото: Evgeny Philippov / Global look press)

Футбольный клуб «СКА-Ростов» будет выступать в следующем сезоне Медиалиги, заявил владелец клуба Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста.

Таким образом «СКА-Ростов» отказался от участия во Второй лиге Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — одного из низших дивизионов российского первенства. Однако Баста уточнил, что клуб может вернуться в свой дивизион ФНЛ в любой момент.

Говоря о причинах решения, артист отметил, что за пару лет «прекратили существование несколько клубов второго дивизиона». «Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно», — сказал он.

В Медиалиге клуб начнет выступать весной 2024 года. «СКА Ростов» был основан в 1937 году. Он завоевал серебро на чемпионате СССР 1966 года, также клуб является обладателем Кубка СССР 1981 года. Лучшим достижением СКА в российской истории является 13-е место в первом дивизионе в сезоне-2008, по итогам которого клуб был вынужден пойти на понижение в статусе и «опуститься» во второй дивизион из-за финансовых проблем. Лучшим результатом команды в Кубке России является выход в 1/8 финала турнира в сезоне-2008/09.

Баста стал собственником клуба в 2019 году и спас его от финансовых проблем. До него ростовский СКА дважды терял профессиональный статус — в 1997, 2013 (снялся по ходу сезона-2012/13, после не получил профессиональную лицензию на сезон-2013/14).

Медиалига — российский турнир блогерских команд, имеющий популярность на видеохостингах и в соцсетях. В текущем сезоне Кубка России приняли участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов. Медийный «Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя», 2DROTS также смог пройти «Сахалин», а «Родина Медиа» вылетела в первой стадии, проиграв «Динамо» из Вологды.

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Василий Баста / Вакуленко фото

Василий Баста / Вакуленко

рэп-исполнитель, продюсер, автор песен
20 апреля 1980 года
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