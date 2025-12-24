Фигуристка Горбачева поедет в Германию из-за травмы

Горбачева не тренируется с конца ноября. Для определения тактики лечения травмы, из-за которой она пропустила чемпионат России, фигуристка обратится к немецким врачам

Алина Горбачева (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российская фигуристка Алина Горбачева вместе с тренером Софьей Федченко в конце этой недели отправится в Германию для очной консультации с медиками. Об этом Федченко сообщила ТАСС.

Из-за травмы 18-летняя спортсменка пропустила чемпионат России, который завершился 21 декабря в Санкт-Петербурге. «Алина вообще не может тренироваться. Она не тренируется с конца ноября», — сказала Федченко.

Целью поездки станет определение дальнейшей тактики лечения. «Вопросы по операции и тактике лечения будут решаться уже на месте после очной консультации с немецким доктором», — сказала тренер. Ранее она рассказывала, что немецкие специалисты настаивают на хирургическом вмешательстве.

Горбачева является бронзовым призером прошлогоднего чемпионата России, а также победителем и призером этапов Гран-при России. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил ее в качестве запасной на олимпийский отбор, который выиграла Аделия Петросян.