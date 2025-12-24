Хоккеист «Авангарда» получил перелом из-за попадания шайбы в лицо
Главный тренер омского клуба КХЛ «Авангард» Ги Буше сообщил о травме защитника Михаила Гуляева, ему диагностировали перелом лицевой кости.
«Михаил Гуляев травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время», — передает слова Буше пресс-служба «Авангарда».
Инцидент произошел в гостевом матче против новосибирской «Сибири» (4:2) 16 декабря. Шайба срикошетила Гуляеву прямо в лицо. Хоккеист смог подняться и уехать на скамейку самостоятельно.
20-летний игрок провел в текущем сезоне за клуб 33 матча, набрав три очка (гол и две передачи).
«Авангард» находится на третьем месте Восточной конференции. После 35 сыгранных матчей на счету клуба 49 очков.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая