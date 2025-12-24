 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2 x 3 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Хоккеист «Авангарда» получил перелом из-за попадания шайбы в лицо

Михаил Гуляев получил травму в матче против «Сибири». Шайба срикошетила ему в лицо
Михаил Гуляев
Михаил Гуляев (Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»)

Главный тренер омского клуба КХЛ «Авангард» Ги Буше сообщил о травме защитника Михаила Гуляева, ему диагностировали перелом лицевой кости.

«Михаил Гуляев травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время», — передает слова Буше пресс-служба «Авангарда».

Инцидент произошел в гостевом матче против новосибирской «Сибири» (4:2) 16 декабря. Шайба срикошетила Гуляеву прямо в лицо. Хоккеист смог подняться и уехать на скамейку самостоятельно.

20-летний игрок провел в текущем сезоне за клуб 33 матча, набрав три очка (гол и две передачи).

«Авангард» находится на третьем месте Восточной конференции. После 35 сыгранных матчей на счету клуба 49 очков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Рената Утяева
ХК Авангард Ги Буше КХЛ Хоккей
Материалы по теме
Хоккеист КХЛ получил травму, врезавшись в борт в шпагате
Спорт
Голкипера «Авангарда» признали лучшим игроком недели в КХЛ за два шатаута
Спорт
Лидер КХЛ вырвал победу у «Нефтехимика» в серии буллитов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
Минфин Украины спрогнозировал долговые выплаты страны на уровне 10% ВВП Политика, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Восемь летевших на Москву беспилотников сбили за сутки Политика, 18:23
Операторы предупредили о росте цен на связь и интернет Технологии и медиа, 18:17
Путин вручил высшую госнаграду Никите Михалкову Политика, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Bloomberg назвал укрепление рубля самым сильным с 1994 года Финансы, 18:08
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Хоккеист «Авангарда» получил перелом из-за попадания шайбы в лицо Спорт, 18:06
Количество магнитных бурь в 2025 году стало рекордным за девять лет Общество, 18:01
В АСВ выбрали нового главу после ареста Мельникова Финансы, 17:52
План управления рисками: примеры, шаблон и ошибки внедрения Образование, 17:45
ЦБ оставил курс доллара на 25 декабря ниже ₽79 Инвестиции, 17:44
Bloomberg узнал о требованиях России к мирному плану по Украине Политика, 17:41
На Украине учредили День программиста в дату григорианского Рождества Политика, 17:36