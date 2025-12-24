Хоккеист «Авангарда» получил перелом из-за попадания шайбы в лицо

Михаил Гуляев получил травму в матче против «Сибири». Шайба срикошетила ему в лицо

Михаил Гуляев (Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»)

Главный тренер омского клуба КХЛ «Авангард» Ги Буше сообщил о травме защитника Михаила Гуляева, ему диагностировали перелом лицевой кости.

«Михаил Гуляев травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время», — передает слова Буше пресс-служба «Авангарда».

Инцидент произошел в гостевом матче против новосибирской «Сибири» (4:2) 16 декабря. Шайба срикошетила Гуляеву прямо в лицо. Хоккеист смог подняться и уехать на скамейку самостоятельно.

20-летний игрок провел в текущем сезоне за клуб 33 матча, набрав три очка (гол и две передачи).

«Авангард» находится на третьем месте Восточной конференции. После 35 сыгранных матчей на счету клуба 49 очков.