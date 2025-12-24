Матч чемпионата России по бенди оказался под угрозой срыва из-за трещин

Матч «Родины» и «Енисея» оказался под угрозой срыва из-за трещин на льду

Выйдя на раскатку в Кирове, игроки «Енисея» были вынуждены покинуть лед из-за его опасного состояния. После резких морозов поле стадиона «Родина» покрылось глубокими трещинами по всей ширине

Матч чемпионата России по хоккею с мячом «Родина» — «Енисей» находится под угрозой срыва из-за опасного состояния льда на стадионе в Кирове, образовавшегося из-за сильных морозов. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Енисея» Сергей Ломанов.

Решение о переносе игры примет судейская коллегия.

Ломанов пояснил, что лед на открытом стадионе покрыт глубокими трещинами, в которые проваливается ботинок. По его словам, лед не был «сварен» в монолит и при наступлении морозов «порвался».

Ломанов подчеркнул, что попытки засыпать трещины снегом не решат проблему и лишь увеличат риск получения спортсменами серьезных травм, вплоть до повреждения связок.

В телеграм-канале «Енисея» опубликовано видео с осмотра площадки. «Я не думаю, что можно что-то сделать. Нет монолита. В любых ситуациях они будут колоться. Нужно решать — переносить или отменять матч!» — заявил главный тренер красноярского клуба Виталий Ануфриенко.

В турнирной таблице «Родина» с 15 очками занимает шестое место, а «Енисей» с 12 очками — восьмое.