Тренер сборной Сорин: на Кубке мира в Давосе не хватало персонала

В сборной пожаловались на нехватку персонала для лыжников на Кубке мира

В Давосе с Непряевой и Коростелевым был только один сервисер, из-за чего команде приходилось просить о помощи друзей и знакомых

Дарья Непряева (Фото: GIAN EHRENZELLER / EPA / KEYSTONE)

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал в эфире «Матч ТВ», что российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не хватало обслуживающего персонала на этапе Кубка мира в Давосе.

По словам Сорина, в Швейцарии российских спортсменов сопровождал лишь один сервисер. «Один сервисер не сможет проделать ту работу, которую делают как минимум шесть сервисеров. Тестировать лыжи, накатки, порошки, парафины — это невозможно сделать одному человеку», — сказал тренер.

Сорин добавил, что в Давосе российской команде приходилось обращаться за помощью к друзьям и знакомым.

На этапе в Давосе, который проходил с 12 по 14 декабря, российские лыжники выступали впервые с 2022 года (в нейтральном статусе).

Непряева заняла 39-е место в квалификации спринта свободным стилем и 20-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км, а Коростелев показал 52-й результат в спринтерской квалификации и 25-й — в гонке на 10 км с раздельным стартом.