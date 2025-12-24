 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2 x 3 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

В сборной пожаловались на нехватку персонала для лыжников на Кубке мира

Тренер сборной Сорин: на Кубке мира в Давосе не хватало персонала
В Давосе с Непряевой и Коростелевым был только один сервисер, из-за чего команде приходилось просить о помощи друзей и знакомых
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: GIAN EHRENZELLER / EPA / KEYSTONE)

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал в эфире «Матч ТВ», что российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не хватало обслуживающего персонала на этапе Кубка мира в Давосе.

По словам Сорина, в Швейцарии российских спортсменов сопровождал лишь один сервисер. «Один сервисер не сможет проделать ту работу, которую делают как минимум шесть сервисеров. Тестировать лыжи, накатки, порошки, парафины — это невозможно сделать одному человеку», — сказал тренер.

Сорин добавил, что в Давосе российской команде приходилось обращаться за помощью к друзьям и знакомым.

На этапе в Давосе, который проходил с 12 по 14 декабря, российские лыжники выступали впервые с 2022 года (в нейтральном статусе).

Непряева заняла 39-е место в квалификации спринта свободным стилем и 20-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км, а Коростелев показал 52-й результат в спринтерской квалификации и 25-й — в гонке на 10 км с раздельным стартом.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
лыжники Савелий Коростелев Дарья Непряева Олимпиада-2026
Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалин-1» Бизнес, 16:54
Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы Город, 16:45
Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки Политика, 16:43
Суд вдвое снизил срок наказания экс-главе банка БКФ Миримской Политика, 16:38
Путин объяснил, почему мораторий на штрафы застройщикам не продлят Недвижимость, 16:38
ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти» Политика, 16:36
Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Волков вернулся в Россию Спорт, 16:26
Папа римский Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Украине Политика, 16:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:21
Кремль объяснил, почему встреча Путина с бизнесменами будет закрытой Бизнес, 16:19
Совфед рекомендовал МИДу восстанавливать отношения России с США Политика, 16:18
Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве Город, 16:16
Совфед одобрил упрощение получения лицензий на продажу алкоголя Вино, 16:14
Плющенко заявил, что тратил ₽5 млн в год на Костылеву Спорт, 16:10