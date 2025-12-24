Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника
Бывший защитник «Дармштадта» Себастьян Хертнер упал с кресельного подъемника с высоты 70 метров во время отпуска на горнолыжном курорте в Черногории и погиб, пишет Spiegel.
Хертнеру было 34 года. Причиной трагедии, которая произошла 20 декабря, стало столкновение двух кресел на подъемнике на вершину Савин Кук (Дурмитор).
Жена футболиста оказалась заблокирована в кресле и получила травмы, ее достали спасатели.
Хертнер был воспитанником «Штутгарта», провел 19 матчей за юношеские сборные Германии. На профессиональном уровне он в том числе играл во второй лиге за «Эрцгебирге», «Дармштадт» и «Мюнхен 1860».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая