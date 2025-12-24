Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника

Немецкий футболист Хертнер погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника

Воспитанник «Штутгарта» Себастьян Хертнер погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте в Черногории. Он упал с высоты 70 метров из-за аварии на подъемнике, его жена получила травмы

Себастьян Хертнер (Фото: Roberto Seidel / Imago / Global Look Press)

Бывший защитник «Дармштадта» Себастьян Хертнер упал с кресельного подъемника с высоты 70 метров во время отпуска на горнолыжном курорте в Черногории и погиб, пишет Spiegel.

Хертнеру было 34 года. Причиной трагедии, которая произошла 20 декабря, стало столкновение двух кресел на подъемнике на вершину Савин Кук (Дурмитор).

Жена футболиста оказалась заблокирована в кресле и получила травмы, ее достали спасатели.

Хертнер был воспитанником «Штутгарта», провел 19 матчей за юношеские сборные Германии. На профессиональном уровне он в том числе играл во второй лиге за «Эрцгебирге», «Дармштадт» и «Мюнхен 1860».