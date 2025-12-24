 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2 x 3 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

В кипрском клубе опровергли информацию о переходе их тренера в «Спартак»

Кипрский «Пафос»: не ведем переговоров со «Спартаком» по тренеру Карседо
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что главным кандидатом на пост тренера «Спартака» считается Хуан Карседо из «Пафоса». В кипрском клубе заявили, что к ним с предложениями не обращались
Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо (Фото: Fabio Ferrari / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Пафос» не ведет переговоров с московским «Спартаком» о переходе главного тренера Хуана Карседо, заявил «Спорт-Экспрессу» спортивный директор кипрского футбольного клуба Кристиан Джаретта.

На вопрос о возможном назначении Карседо в «Спартак» Джаретта ответил: «Мне ничего не известно об этом. Со мной никто не связывался».

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что испанец считается главным кандидатом на вакантный пост в московском клубе.

«Спартак» остался без главного тренера в ноябре, уволив серба Деяна Станковича. С тех пор команду возглавляет Вадим Романов.

Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал тому в «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». Самостоятельную тренерскую карьеру начал в 2020 году с руководства клубом «Ибица», который покинул в декабре 2021-го. С лета 2023 года возглавляет «Пафос», с ним стал чемпионом и обладателем Кубка Кипра.

По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Екатерина Халимовская
Футбол ФК Спартак Москва
