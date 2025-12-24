В кипрском клубе опровергли информацию о переходе их тренера в «Спартак»
«Пафос» не ведет переговоров с московским «Спартаком» о переходе главного тренера Хуана Карседо, заявил «Спорт-Экспрессу» спортивный директор кипрского футбольного клуба Кристиан Джаретта.
На вопрос о возможном назначении Карседо в «Спартак» Джаретта ответил: «Мне ничего не известно об этом. Со мной никто не связывался».
Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что испанец считается главным кандидатом на вакантный пост в московском клубе.
«Спартак» остался без главного тренера в ноябре, уволив серба Деяна Станковича. С тех пор команду возглавляет Вадим Романов.
Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал тому в «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». Самостоятельную тренерскую карьеру начал в 2020 году с руководства клубом «Ибица», который покинул в декабре 2021-го. С лета 2023 года возглавляет «Пафос», с ним стал чемпионом и обладателем Кубка Кипра.
По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая