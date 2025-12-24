Стал известен преемник Андрея Тихонова в «Енисее»

«Енисей» объявил о назначении главным тренером Сергея Ташуева. Контракт с 66-летним специалистом рассчитан на полтора года

Сергей Ташуев (Фото: Максим Константинов/ТАСС)

Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера «Енисея». Об этом сообщает пресс-служба красноярского футбольного клуба.

Контракт с 66-летним специалистом подписан на полтора года. Он сменил на этой должности Андрея Тихонова, который покинул красноярский клуб ранее в декабре.

К моменту назначения Ташуева «Енисей» после 21 тура занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка.

Ранее Ташуев возглавлял грозненский «Ахмат», воронежский «Факел», «Краснодар», «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других российских команд. С грозненским клубом он расстался в мае 2025 года.