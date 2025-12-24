Иван Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков в НХЛ

Демидов набрал 30 очков (9 голов и 21 передача) в 37 играх, встав на первое место среди новичков в регулярке

Иван Демидов (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал лучшим новичком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевом матче «Монреаль Канадиенс» обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:6. Во время матча Демидов отметился голом и результативной передачей.

В текущем сезоне на счету 20-летнего хоккеиста 30 очков по системе гол+пас (9+21). Еще до начала нового сезона хоккеист являлся безоговорочным фаворитом в борьбе за приз лучшему новичку регулярного чемпионата. Демидов вышел на первое место среди новичков, оставив за собой канадского нападающего «Анахайм Дакс» Беккета Сеннеке, у которого 28 очков (11+17).

Несмотря на то что Демидов дебютировал в НХЛ в конце сезона 24/25, он все еще считается новичком, так как проводит свой первый полноценный сезон в лиге.

«Монреаль Канадиенс» остается самой титулованой командой в истории НХЛ, на счету которой рекордные 25 побед в Кубке Стэнли. В последний раз команда становилась чемпионом в 1993 году. С тех пор клуб дошел до финала лишь раз (2021).

В регулярном чемпионате «Монреаль» идет на четвертом месте Восточной конференции в турнирной таблице НХЛ. После 37 игр на счету команды 45 очков. Следующий матч клуб сыграет 29 декабря с «Тамба-Бэй Лайтнинг».