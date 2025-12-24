 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2 x 3 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Иван Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков в НХЛ

Демидов набрал 30 очков (9 голов и 21 передача) в 37 играх, встав на первое место среди новичков в регулярке
Иван Демидов
Иван Демидов (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал лучшим новичком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевом матче «Монреаль Канадиенс» обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:6. Во время матча Демидов отметился голом и результативной передачей.

В текущем сезоне на счету 20-летнего хоккеиста 30 очков по системе гол+пас (9+21). Еще до начала нового сезона хоккеист являлся безоговорочным фаворитом в борьбе за приз лучшему новичку регулярного чемпионата. Демидов вышел на первое место среди новичков, оставив за собой канадского нападающего «Анахайм Дакс» Беккета Сеннеке, у которого 28 очков (11+17).

Несмотря на то что Демидов дебютировал в НХЛ в конце сезона 24/25, он все еще считается новичком, так как проводит свой первый полноценный сезон в лиге.

«Монреаль Канадиенс» остается самой титулованой командой в истории НХЛ, на счету которой рекордные 25 побед в Кубке Стэнли. В последний раз команда становилась чемпионом в 1993 году. С тех пор клуб дошел до финала лишь раз (2021).

В регулярном чемпионате «Монреаль» идет на четвертом месте Восточной конференции в турнирной таблице НХЛ. После 37 игр на счету команды 45 очков. Следующий матч клуб сыграет 29 декабря с «Тамба-Бэй Лайтнинг».

