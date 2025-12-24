Иван Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков в НХЛ
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал лучшим новичком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В гостевом матче «Монреаль Канадиенс» обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:6. Во время матча Демидов отметился голом и результативной передачей.
В текущем сезоне на счету 20-летнего хоккеиста 30 очков по системе гол+пас (9+21). Еще до начала нового сезона хоккеист являлся безоговорочным фаворитом в борьбе за приз лучшему новичку регулярного чемпионата. Демидов вышел на первое место среди новичков, оставив за собой канадского нападающего «Анахайм Дакс» Беккета Сеннеке, у которого 28 очков (11+17).
Несмотря на то что Демидов дебютировал в НХЛ в конце сезона 24/25, он все еще считается новичком, так как проводит свой первый полноценный сезон в лиге.
«Монреаль Канадиенс» остается самой титулованой командой в истории НХЛ, на счету которой рекордные 25 побед в Кубке Стэнли. В последний раз команда становилась чемпионом в 1993 году. С тех пор клуб дошел до финала лишь раз (2021).
В регулярном чемпионате «Монреаль» идет на четвертом месте Восточной конференции в турнирной таблице НХЛ. После 37 игр на счету команды 45 очков. Следующий матч клуб сыграет 29 декабря с «Тамба-Бэй Лайтнинг».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России
МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»
Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы
В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности
На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра