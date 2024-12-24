В Амстердаме четыре фаната получили сроки за нападение на израильтян
Суд Амстердама приговорил к различным тюремным срокам четырех человек за нападение на фанатов тель-авивского «Маккаби» после матча Лиги Европы с «Аяксом». Об этом сообщает RMC Sport.
Они были признаны виновными в ряде преступлений, начиная от избиения фанатов «Маккаби» на улице и заканчивая подстрекательством к насилию в чатах.
Самый длительный срок получил 32-летний Сефа О. (шесть месяцев тюрьмы), который избивал израильских фанатов, включая тех, кто уже лежал на земле. Восемь месяцев условно, три месяца тюрьмы достались 24-летнему Умуткану А., который в том числе был идентифицирован как автор сообщения в соцсетях с призывами начать «охоту на евреев». Всего 24 декабря приговоры были вынесены пяти фанатам, один из них, несовершеннолетний, получил 100 часов общественных работ.
Еще шесть других подозреваемых должны предстать перед судом позже. Трое из них — несовершеннолетние, и слушания с их участием пройдут за закрытыми дверями.
Матч состоялся 7 ноября и завершилась победой «Аякса» со счетом 5:0. После игры десятки израильских болельщиков подверглись нападению в Амстердаме. В соцсетях появились видео нападения на фанатов со стороны десятков людей, в том числе в масках и с палестинскими флагами.
По меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Около 50 человек были задержаны полицией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже назвал нападение на фанатов в Амстердаме повторением Хрустальной ночи.
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