Бывший футболист «Челси» и «Тоттенхэма» возглавил корейский клуб

Густаво Пойет, который в марте покинул пост главного тренера сборной Греции, подписал контракт с «Чонбук Хёндэ Моторс»

Густаво Пойет (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Уругваец Густаво Пойет стал новым главным тренером южнокорейского клуба «Чонбук Хёндэ Моторс». Об этом сообщается на сайте команды.

57-летний Пойет подписал однолетний контракт. В прошедшем сезоне «Чонбук» занял десятое место из 12 команд в чемпионате Южной Кореи и спасся от вылета из элитного дивизиона только через стыковые матчи.

Последним местом работы Пойета была сборная Греции, которую он возглавлял с февраля 2022 года по март 2024-го.

Ранее уругваец входил в тренерский штаб «Тоттенхэма» и «Лидса», возглавлял «Брайтон», «Сандерленд», греческий АЕК, «Бетис», «Шанхай Шеньхуа», «Бордо» и чилийский «Универсидад Католика». В качестве игрока Пойет выступал в том числе за «Челси» и «Тоттенхэм», выиграл со сборной Уругвая Кубок Америки 1995 года.