Новым спортивным директором «Спартака» будет иностранец
Новым спортивным директором футбольного «Спартака» будет иностранец, заявил «РБ Спорт» генеральный директор московского клуба Олег Малышев.
«Пока контракт не подписан, то есть пока человек не вступил в должность, мы сообщать не можем», — сказал Малышев.
Он отметил, что россиян в списке кандидатов нет. «Да», — ответил Малышев на вопрос, точно ли спортивным директором будет иностранец.
В ноябре эту должность покинул португалец Томаш Амарал, который не проработал в «Спартаке» и года: он пришел в московский клуб из «Бенфики» в декабре 2023-го. «Он не изгнан, нет. Это [расставание] было совместным решением — Томаша и нашим. Никто никого не выгонял, мы просто поговорили и приняли решение, что в тот момент его цикл работы закончен», — рассказал Малышев.
«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18 матчах.
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