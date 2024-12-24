Новым спортивным директором «Спартака» будет иностранец

Генеральный директор московского клуба Олег Малышев рассказал, что россиян в списке кандидатов нет

Игроки «Спартака» (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Новым спортивным директором футбольного «Спартака» будет иностранец, заявил «РБ Спорт» генеральный директор московского клуба Олег Малышев.

«Пока контракт не подписан, то есть пока человек не вступил в должность, мы сообщать не можем», — сказал Малышев.

Он отметил, что россиян в списке кандидатов нет. «Да», — ответил Малышев на вопрос, точно ли спортивным директором будет иностранец.

В ноябре эту должность покинул португалец Томаш Амарал, который не проработал в «Спартаке» и года: он пришел в московский клуб из «Бенфики» в декабре 2023-го. «Он не изгнан, нет. Это [расставание] было совместным решением — Томаша и нашим. Никто никого не выгонял, мы просто поговорили и приняли решение, что в тот момент его цикл работы закончен», — рассказал Малышев.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18 матчах.