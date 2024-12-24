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Экс-капитан сборной Германии заявил, что Европа пострадала от ЧМ в России

Филипп Лам: Европа пострадала от проведения чемпионатов мира в России и Катаре
Филипп Лам уверен, что крупные спортивные турниры должны проводиться в демократических странах. Поэтому он рад, что Евро-2024 проходил в Германии, а летняя Олимпиада — в Париже
Филипп Лам
Филипп Лам (Фото: Maryam Majd / Getty Images for DFB)

Европа «немного пострадала» из-за проведения последних чемпионатов мира по футболу в России (2018 год) и Катаре (2022 год), заявил Blickpunkt Sport бывший капитан «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам.

«Европа немного пострадала от того, что последние чемпионаты мира прошли в России и Катаре. Поэтому было так важно, что этим летом все события [Олимпиада в Париже и Евро в Германии] проводились в Европе, в демократических странах, и мы увидели, чего могут добиться футбол и спорт», — сказал Лам.

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Лам считает, что «важные события должны проходить в демократических странах», поэтому критически относится к тому, что чемпионат мира 2034 года доверили провести Саудовской Аравии.

Положительным примером для него служит чемпионат Европы 2024 года, где Лам был директором турнира. «В целом мы хотели организовать турнир, который соответствовал бы времени, чтобы снова объединить людей, и я думаю, что нам это удалось. Солидарность снова была заметна не только в Германии, но и по всей Европе», — добавил Лам.

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