Малкин повторил достижение Овечкина среди россиян в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфия Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3.
В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (2-я минута), Рикард Ракелль (12), Майкл Бантинг (17, 39), Филип Томасино (18), Сидни Кросби (58) и Блейк Лизотт (60). У проигравших отличились Егор Замула (7), Ноа Кейтс (25) и Шон Кутюрье (34).
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в игре отдал две результативные передачи. При этом один из пасов россиянин сделал на канадского форварда Майкла Бантинга в большинстве.
Малкин стал третьим игроком в истории «Пингвинз», который набрал 500 (180+320) очков в большинстве. Ранее в клубе это удавалось только канадцам Марио Лемье (701 очко) и Сидни Кросби (571). Также Малкин стал 48-м игроком в истории НХЛ, который достиг этой отметки. Среди россиян это удавалось форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.
Одноклубник Малкина форвард Сидни Кросби помимо гола в этом матче также отдал три результативных паса. Всего на счету канадца 1033 голевые передачи в составе команды. Он сравнялся с Лемье, который был рекордсменом «Питтсбурга» по этому показателю.
«Питтсбург» набрал 37 очков в 36 играх и занимает четвертое место в Столичном дивизионе. «Филадельфия» с 34 очками в 35 матчах расположилась на шестой строчке того же дивизиона.
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