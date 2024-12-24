Малкин повторил достижение Овечкина среди россиян в НХЛ

Форвард Малкин стал третьим игроком «Питтсбурга» с 500 очками в большинстве

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Филадельфией» отдал две результативные передачи. Он стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», который набрал 500 (180+320) очков в большинстве

Евгений Малкин (Фото: Rick Scuteri / USA TODAY Sports / Reuters)

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфия Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3.

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (2-я минута), Рикард Ракелль (12), Майкл Бантинг (17, 39), Филип Томасино (18), Сидни Кросби (58) и Блейк Лизотт (60). У проигравших отличились Егор Замула (7), Ноа Кейтс (25) и Шон Кутюрье (34).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в игре отдал две результативные передачи. При этом один из пасов россиянин сделал на канадского форварда Майкла Бантинга в большинстве.

Малкин стал третьим игроком в истории «Пингвинз», который набрал 500 (180+320) очков в большинстве. Ранее в клубе это удавалось только канадцам Марио Лемье (701 очко) и Сидни Кросби (571). Также Малкин стал 48-м игроком в истории НХЛ, который достиг этой отметки. Среди россиян это удавалось форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

Одноклубник Малкина форвард Сидни Кросби помимо гола в этом матче также отдал три результативных паса. Всего на счету канадца 1033 голевые передачи в составе команды. Он сравнялся с Лемье, который был рекордсменом «Питтсбурга» по этому показателю.

«Питтсбург» набрал 37 очков в 36 играх и занимает четвертое место в Столичном дивизионе. «Филадельфия» с 34 очками в 35 матчах расположилась на шестой строчке того же дивизиона.