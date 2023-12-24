Ковальчук повторил рекорд КХЛ

В матче против китайского «Куньлуня» Илья Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в хоккей. Форвард не играл с 2021 года

Фото: Илья Ковальчук (ХК Спартак)

Вернувшийся в хоккей нападающий «Спартака» Илья Ковальчук повторил рекорд «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по шайбам в пустые ворота.

Это произошло в матче против китайского «Куньлуня». Форвард в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет — 5:2 в пользу «Спартака».

Таким образом, на счету Ковальчука оказалось 14 голов в пустые ворота в 408 матчах. Столько же шайб на счету форварда казанского «Ак Барса» Александра Радулова, на счету которого 607 игр.

Ковальчук — воспитанник «красно-белых», играл за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ, когда команда выступала во втором по силе дивизионе. Ветеран российского хоккея до сегодняшнего дня не играл с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». После этого он ездил на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера.

В активе форварда три Кубка Гагарина (в том числе с клубом СКА в 2015 и 2017 годах), он также является олимпийским чемпионом Пхёнчхана и двукратным чемпионом мира в составе сборной России.