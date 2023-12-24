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Россиянин Капризов стал лучшим игроком недели в НХЛ

Кирилл Капризов стал лучшим игроком недели в НХЛ
Форвард набрал 7 очков за четыре матча — четыре шайбы плюс три результативные передачи
Фото: Кирилл Капризов (Maxim Thore / Global look press)
Фото: Кирилл Капризов (Maxim Thore / Global look press)

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин набрал 7 очков (4 шайбы + 3 результативные передачи) за четыре матча: в игре против «Питтсбург Пингвинз» (3:4), «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ и 3:2) и «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).

Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад, у которого 7 (4+3) очков в трех встречах: с «Торонто Мейпл Лифс» (5:2), «Эдмонтон Ойлерз» (3:4) и «Баффало Сейбрз» (4:3 ОТ).

На третьей позиции оказался нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кэйн. 35-летний американец записал на свой счет 8 (4+4) очков за четыре матча: против «Анахайм Дакс» (3:4), «Виннипег Джетс» (2:5), «Филадельфия Флайерз» (7:6 Б) и «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

Капризов является олимпийским чемпионом Пхёнчхана-2018. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку НХЛ. В общей сложности Капризов провел в регулярных чемпионатах НХЛ 235 матча, набрав 265 (126+139) очков.

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Кирилл Капризов НХЛ Миннесота Уайлд
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