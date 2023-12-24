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Ковальчук оценил свое возвращение в хоккей

Илья Ковальчук после матча с «Куньлунем» оценил свое возвращение в хоккей
Ковальчук после игры поблагодарил команду за поддержку. «Спартак» ранее обыграл «Куньлунь» в КХЛ, а форвард забросил одну шайбу
Фото: Илья Ковальчук (ХК СКА / Global look press)
Фото: Илья Ковальчук (ХК СКА / Global look press)

Вернувшийся в хоккей нападающий «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что ожидал худшего перед матчем против «Куньлуня» в рамках ФОНБЕТ Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее в воскресенье Ковальчук со «Спартаком» одержал победу со счетом 5:2. По итогам встречи 40-летний форвард забросил свою первую шайбу за «Спартак» в КХЛ в концовке матча, отличившись в пустые ворота. Также во время игры его ошибка привела к голу китайской команды.

«Все мы не роботы и совершаем ошибки. Главное, что и тренеры, и руководство, и команда поддержали сегодня, поэтому им огромное спасибо. Давно не играл, но думал будет хуже. Теперь только вперед! — сказал Ковальчук журналистам.

Форвард является воспитанником «красно-белых», играл за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ, когда «красно-белые» выступали во втором по силе дивизионе. Ковальчук до сегодняшнего дня не играл с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». После этого он ездил на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера.

Он трижды брал Кубок Гагарина (в том числе с клубом СКА в 2015 и 2017 годах), он также олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России.

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Илья Ковальчук ХК Спартак КХЛ Континентальная хоккейная лига
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