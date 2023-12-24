Валиева откатала программу под саундтрек сериала «Слово пацана»

В показательном выступлении 17-летней фигуристки прозвучали композиции Jony «Комета», группы «Моя Мишель» «Зима в сердце» и АИГЕЛ «Пыяла», которая является саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Камила Валиева откатала показательные выступления на чемпионата России по фигурному катанию под песню АИГЕЛ «Пыяла». Показательные выступления проходят в воскресенье, 24 декабря, в Челябинске.

«Пыяла» является саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также в показательном выступлении 17-летней фигуристки прозвучали композиции Jony «Комета» и группы «Моя Мишель» «Зима в сердце».

Валиева заняла третье место на чемпионате России. Она лидировала после короткой программы, но в произвольной упала с четверного тулупа.

«Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», — сказала Валиевва после произвольного проката.

По словам Валиевой, она рада, что собралась и смогла «что-то сделать» в произвольной программе. «В короткой программе все было хорошо. Потихоньку двигаюсь в своем темпе, главное, не унывать и работать», — отметила 17-летняя фигуристка.

Победительницей стала Аделия Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, как и Валиева. Второе место заняла Софья Муравьева.