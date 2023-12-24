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В «Спартаке» побили рекорд клуба по очкам за сезон КХЛ

Николай Голдобин побил рекорд «Спартака» по очкам за сезон КХЛ
Николай Голдобин превзошел рекорд Бранко Радивоевича и Александра Хохлачева по очкам за сезон в составе «Спартака». У него на счету 28 шайб и 29 передач
Николай Голдобин
Николай Голдобин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Нападающий Николай Голдобин побил бомбардирский рекорд по очкам в сезоне регулярного чемпионата за московский «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В первом периоде домашнего матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» он отметился голом и передачей.

На счету 28-летнего россиянина 57 очков (28 шайб и 29 передач) в 44 матчах. Он превзошел рекорд Бранко Радивоевича и Александра Хохлачева (55 очков).

Голдобин благодаря очкам в первом периоде догнал лидера бомбардирской гонки Владимира Ткачева («Авангард»), также он занимает второе место в списке лучших снайперов сезона, лидером которого является Рид Буше («Авангард») — 30 голов.

Голдобин выступает за «красно-белых» с нынешнего сезона, который является лучшим в его карьере. Ранее он не набирал за сезон в КХЛ более 39 очков, в НХЛ — 14.

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