 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Спартак» в КХЛ

Илья Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Спартак» в КХЛ
Ковальчук забросил шайбу в пустые ворота на 59-й минуте игры. Это первая игра 40-летнего форварда за «Спартак» после перехода
Илья Ковальчук дебютировал за &laquo;Спартак&raquo; в КХЛ
Илья Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ (Фото: ХК "Спартак")

Российский нападающий Илья Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за московский «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Он отметился голом во встрече с «Куньлунь Ред Стар», которая стала для него первой в составе «Спартака» после возвращения в клуб.

Ковальчук поразил пустые ворота на 59-й минуте при счете 4:2 в пользу своей команды.

«Спартак» объявил о переходе 40-летнего форварда 5 декабря.

Ковальчук является воспитанником «красно-белых». Он играл за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ, когда «красно-белые» выступали во втором по силе дивизионе. Он не играл с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». На Олимпиаду-2022 в Пекин Ковальчук поехал в качестве менеджера российской команды.

Ковальчук является самым возрастным среди действующих игроков в КХЛ.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
КХЛ ХК Спартак Илья Ковальчук
Материалы по теме
Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ в матче против «Куньлуня»
Спорт
Ковальчук провел первую тренировку с основой после перехода в «Спартак»
Спорт
«Спартак» ответил на сообщения о зарплате Ильи Ковальчука
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Грипп А подтвердили у 55 детей из поезда Тюмень — Адлер Общество, 16:49
Гол Ковальчука в первом матче помог «Спартаку» вернуть лидерство в КХЛ Спорт, 16:39
Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились Политика, 16:35
Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Спартак» в КХЛ Спорт, 16:26
США расширили механизмы для санкций против России. Что важно знать Экономика, 16:19
Двух мужчин задержали по делу о взрыве на вечеринке журналистов в Риге Общество, 15:58
В ООН рассказали, как богатые страны эксплуатируют развивающиеся Политика, 15:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Новые люди» объединились с Партией роста и выдвинули единого кандидата Политика, 15:47
Санта-Клаус пролетел над территорией России Общество, 15:34
В «Спартаке» побили рекорд клуба по очкам за сезон КХЛ Спорт, 15:21
Путин рассказал о просьбе военного наградить его командира Политика, 15:11
Санду объявила о референдуме по вступлению Молдавии в Евросоюз Политика, 14:19
Минобороны заявило об ударах по норвежскому и французскому ЗРК на Украине Политика, 14:16
Ведущий шахматный портал заблокировал Крамника из-за критики в свой адрес Спорт, 13:59