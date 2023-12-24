Илья Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Спартак» в КХЛ

Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Спартак» в КХЛ

Ковальчук забросил шайбу в пустые ворота на 59-й минуте игры. Это первая игра 40-летнего форварда за «Спартак» после перехода

Илья Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ (Фото: ХК "Спартак")

Российский нападающий Илья Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за московский «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Он отметился голом во встрече с «Куньлунь Ред Стар», которая стала для него первой в составе «Спартака» после возвращения в клуб.

Ковальчук поразил пустые ворота на 59-й минуте при счете 4:2 в пользу своей команды.

«Спартак» объявил о переходе 40-летнего форварда 5 декабря.

Ковальчук является воспитанником «красно-белых». Он играл за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ, когда «красно-белые» выступали во втором по силе дивизионе. Он не играл с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». На Олимпиаду-2022 в Пекин Ковальчук поехал в качестве менеджера российской команды.

Ковальчук является самым возрастным среди действующих игроков в КХЛ.