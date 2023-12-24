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Роналду лайкнул пост с критикой Суперлиги

Роналду отреагировал на пост команды третьего дивизиона чемпионата Черногории, который попросил не лишать маленькие клубы мечты услышать гимн Лиги чемпионов
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: REUTERS)

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду лайкнул пост в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) c критикой Суперлиги.

Клуб третьего дивизиона чемпионата Черногории «Фанс Юнайтед» опубликовал пост, в котором призвал не отнимать мечту и не позволить Суперлиге появиться. «Дайте нам и всем маленьким клубам мечтать и услышать гимн Лиги чемпионов», — говорится в сообщении. Роналду лайкнул этот пост.

Суд Европейского союза 21 декабря признал незаконным запрет клубам участвовать в футбольной Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА.

О создании Суперлиги было объявлено 18 апреля 2021 года. Первыми членами организации стали английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», итальянские «Интер», «Милан», «Ювентус», а также испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал». Первым председателем лиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, который является инициатором создания проекта.

В предложенном варианте Суперлига угрожала существованию не только Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд.

Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков в течение нескольких дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. В июне к ним присоединился «Ювентус». На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».

В феврале 2023-го было объявлено о новом формате Суперлиги — открытом еврокубковом турнире, который будет объединять до 80 клубов. В Суперлиге отметили, что новый формат не навредит национальным турнирам.

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Спонсоры готовы вложить в турнир €15 млрд на старте, общая стоимость проекта может достичь €100 млрд. Согласно плану, инвесторы сохранят 15% будущего оборота, а доля из оставшихся 85% достанется испанским клубам, также им полагается бонус за поддержку проекта.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча» (второй результат в истории).

Является рекордсменом по количеству проведенных матчей и забитым голам в еврокубках, лучшим бомбардиром европейских турниров за все время, лучшим ассистентом в истории Лиги чемпионов УЕФА. Рекордные семь раз становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов. Стал первым пятикратным победителем Лиги чемпионов, выигравшим турнир в составе разных клубов.

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Теги
Криштиану Роналду Футбол Лига Чемпионов
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