Плющенко рассказал, как поступает с неадекватными родителями фигуристов

Плющенко подчеркнул, что избавляется от учеников с неадекватными родителями ради сохранения позитивной атмосферы в группе

Евгений Плющенко с ведущей фигуристкой своей школы Софьей Муравьевой (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что выгоняет из своей школы фигурного катания детей с «неадекватными» родителями. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«В этой среде встречаются неадекватные персонажи, — сказал Плющенко. — Только я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной».

Двукратный олимпийский чемпион в сентябре 2018 года открыл в Санкт-Петербурге собственную школу по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». Сейчас в сеть также входят две школы в Москве и одна в Кемерово.

Плющенко также рассказал о своей тренерской карьере. «Учусь относительно новой для себя профессии тренера. Специально начинал с групп начальной подготовки, чтобы понять и пощупать это ремесло, — отметил он. — Сейчас воспитали уже свою звездочку, призера чемпионата России. Это новая и очень интересная страница в моей жизни».