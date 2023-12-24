Плющенко рассказал, как поступает с неадекватными родителями фигуристов
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что выгоняет из своей школы фигурного катания детей с «неадекватными» родителями. Об этом он рассказал «РИА Новости».
«В этой среде встречаются неадекватные персонажи, — сказал Плющенко. — Только я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной».
Двукратный олимпийский чемпион в сентябре 2018 года открыл в Санкт-Петербурге собственную школу по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». Сейчас в сеть также входят две школы в Москве и одна в Кемерово.
Плющенко также рассказал о своей тренерской карьере. «Учусь относительно новой для себя профессии тренера. Специально начинал с групп начальной подготовки, чтобы понять и пощупать это ремесло, — отметил он. — Сейчас воспитали уже свою звездочку, призера чемпионата России. Это новая и очень интересная страница в моей жизни».
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