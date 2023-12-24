Россиянин Кузьменко сделал дубль после отстранения и вошел в топ-3 игроков НХЛ

Россиянин сделал дубль после отстранения и вошел в топ-3 игроков дня НХЛ

Россиянин отметился дублем в домашнем матче против «Сан-Хосе» (7:4) после двухматчевого отстранения по решению тренерского штаба

Андрей Кузьменко (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко вошел в тройку лучших игроков дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Россиянин отметился дублем в домашнем матче против «Сан-Хосе» (7:4) после двухматчевого отстранения по решению тренерского штаба и был признан второй звездой дня в НХЛ. Он впервые поразил ворота за три игры. Всего на его счету 19 очков (восемь шайб и 11 передач) в 30 матчах.

Лучшим игроком дня стал американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифз» Остон Мэттьюс — два гола и передача в гостевой встрече против «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Тройку лучших замкнул шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад — шайба и две голевые передачи в домашнем матче против «Баффало Сейбрз» (4:3 ОТ).