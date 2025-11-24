Мамедов: конгресс FIE не поддержал идею Украины и Швеции отстранить россиян

Конгресс FIE не поддержал идею Украины и Швеции снова отстранить россиян

Глава ФФР Мамедов рассказал, что предложение двух стран никто на конгрессе не поддержал

Ильгар Мамедов (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Представители федераций фехтования Украины и Швеции предложили снова отстранить россиян и белорусов на конгрессе международной федерации (FIE) в Бахрейне, рассказал ТАСС глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Выступавших никто не поддержал ни публично, ни голосованием», — сказал Мамедов. Он отметил, что, напротив, многие представители зарубежных федераций выступили за объединение в интересах развития вида спорта.

FIE еще в марте 2023 года решила допустить россиян к личным турнирам в нейтральном статусе, но на практике их участие в соревнованиях было затруднено, а лидеры сборной, представлявшие ЦСКА и «Динамо», допуск не получили.

Весной FIE допустила россиян к командным соревнованиям на юниорских и взрослых турнирах.

Главой FIE в конце ноября 2024-го снова избрали Алишера Усманова, но он почти сразу добровольно приостановил свои полномочия.