Бывший соперник Головкина боксер Мартиросян умер в 39 лет от рака
Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян умер 23 ноября на 40-м году жизни после двухлетней борьбы с раком кожи, пишет The Ring.
Мартиросян на профессиональном ринге выиграл 36 боев, потерпел четыре поражения и один поединок завершил вничью.
Он уступил в титульных поединках Деметриусу Андраде (за пояс WBO, 2013 год), Эрисланди Ларе (WBA, 2016) и Геннадию Головкину (WBA и WBC, 2018).
Глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что глубоко опечален новостью о смерти боксера, и выразил соболезнования.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины