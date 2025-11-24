Бывший соперник Головкина боксер Мартиросян умер в 39 лет от рака кожи

Ванес Мартиросян выиграл 36 из 41 боя на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в 2018-м против Геннадия Головкина

Ванес Мартиросян (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян умер 23 ноября на 40-м году жизни после двухлетней борьбы с раком кожи, пишет The Ring.

Мартиросян на профессиональном ринге выиграл 36 боев, потерпел четыре поражения и один поединок завершил вничью.

Он уступил в титульных поединках Деметриусу Андраде (за пояс WBO, 2013 год), Эрисланди Ларе (WBA, 2016) и Геннадию Головкину (WBA и WBC, 2018).

Глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что глубоко опечален новостью о смерти боксера, и выразил соболезнования.