Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,25 x 65 2 4,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября

Никита Симонян умер на 100-м году жизни 23 ноября. Церемония прощания пройдет на «ЛУКОЙЛ Арене»
Никита Симонян
Никита Симонян (Фото: Kondrov Andrey / FC Spartak Moscow / Global Look Press)

Церемония прощания с чемпионом Олимпиады-1956 в составе сборной СССР Никитой Симоняном состоится 27 ноября на домашнем стадионе московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте РФС.

Информация о похоронах будет известна позднее.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что семье Симоняна окажут всю необходимую поддержку.

Симонян, лучший бомбардир в истории «Спартака», скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

В качестве тренера он дважды выиграл с «красно-белыми» чемпионат СССР (1962, 1969), а один раз привел к титулу ереванский «Арарат» (1973). В 1977–1979 годах возглавлял национальную сборную, с 1992 года входил в руководство РФС.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
