Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября
Церемония прощания с чемпионом Олимпиады-1956 в составе сборной СССР Никитой Симоняном состоится 27 ноября на домашнем стадионе московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте РФС.
Информация о похоронах будет известна позднее.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что семье Симоняна окажут всю необходимую поддержку.
Симонян, лучший бомбардир в истории «Спартака», скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.
В качестве тренера он дважды выиграл с «красно-белыми» чемпионат СССР (1962, 1969), а один раз привел к титулу ереванский «Арарат» (1973). В 1977–1979 годах возглавлял национальную сборную, с 1992 года входил в руководство РФС.
