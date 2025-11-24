Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября

Никита Симонян умер на 100-м году жизни 23 ноября. Церемония прощания пройдет на «ЛУКОЙЛ Арене»

Никита Симонян (Фото: Kondrov Andrey / FC Spartak Moscow / Global Look Press)

Церемония прощания с чемпионом Олимпиады-1956 в составе сборной СССР Никитой Симоняном состоится 27 ноября на домашнем стадионе московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте РФС.

Информация о похоронах будет известна позднее.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что семье Симоняна окажут всю необходимую поддержку.

Симонян, лучший бомбардир в истории «Спартака», скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

В качестве тренера он дважды выиграл с «красно-белыми» чемпионат СССР (1962, 1969), а один раз привел к титулу ереванский «Арарат» (1973). В 1977–1979 годах возглавлял национальную сборную, с 1992 года входил в руководство РФС.