Россиянин выбыл на полгода после силового приема главного «штрафника» НХЛ

Российский хоккеист Романов выбыл на полгода после силового приема финна в НХЛ

Лидер НХЛ по числу штрафных минут Рантанен толкнул Романова в борт. Россиянин травмировал плечо, ему потребовалась операция и длительное восстановление

Александр Романов (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов выбыл на срок до полугода из-за травмы правого плеча, полученной на последней минуте матча с «Даллас Старз» 18 ноября, сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

Россиянина толкнул в борт финн Микко Рантанен, Романову потребовалась операция.

В 15 играх этого сезона у Романова одна результативная передача, 31 силовой прием и 31 заблокированный бросок, он проводил на льду почти 20 минут за матч.

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа заявил, что такого игрока, как Романов, трудно заменить.

Финн сказал, что не хотел травмировать Романова. «Я играю жестко, но никогда не пытаюсь играть грязно намеренно», — отметил он.

Накануне Рантанену снова дали дисциплинарный штраф за драку и толчок соперника на борт, лига назначила ему автоматическую дисквалификацию на один матч.

У Рантанена в этом сезоне 57 штрафных минут в 22 матчах — больше всех в лиге.