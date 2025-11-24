Два хоккеиста «Металлурга» вошли в число лучших игроков недели в КХЛ
Робин Пресс и Михаил Федоров из магнитогорского «Металлурга» стали, соответственно, лучшим защитником и новичком недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
18-летний Федоров записал на свой счет два гола и передачу в трех матчах недели, а Пресс — шайбу и три «ассиста». «Металлург» лидирует в чемпионате.
Среди вратарей в лиге лучшим стал словак Патрик Рибар из «Шанхай Дрэгонс» — он помог команде всухую обыграть новосибирскую «Сибирь» (3:0) и в овертайме — ярославский «Локомотив» (4:3), а также взять очки в матче с казанским «Ак Барсом» (2:3 после буллитов).
Лучшим нападающим признали Кирилла Петькова из хабаровского «Амура», у него три гола и передача в двух матчах недели, причем его шайбы челябинскому «Трактору» (6:4) и «Локомотиву» (6:4) стали победными.
