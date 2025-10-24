Футболисты «Серик Беледиеспор» объявили бойкот из-за долгов по зарплате

Клуб задолжал игрокам зарплату и бонусы за последние два месяца, пишет Ajansspor. Во главе команды стоит российский специалист Сергей Юран, а в составе играют несколько россиян

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Футболисты турецкого «Серик Беледиеспор» отказываются приходить на тренировки из-за двухмесячной задержки выплат заработной платы и бонусов. Об этом пишут издания Ajansspor и Lider Antalya.

По их данным, игроки ожидают выплат до ноября, после чего намерены уведомить клуб о расторжении контрактов из-за восьминедельной задержки зарплаты. Некоторые сотрудники рассматривают увольнение из-за текущих проблем.

Как отмечает Lider Antalya, «Серик Беледиеспор» переживает трудный период после того, как в середине июня владельцем стал азербайджанский бизнесмен Туфан Садыгов. Ранее он был инвестором в обанкротившийся ФК «Химки». Главным тренером турецкой команды является россиянин Сергей Юран, а в составе выступают российские игроки: Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Илья Берковский.

Ситуация для клуба может усугубиться возможным запретом на трансферы из-за задолженности по выплатам за переход Александра Мартынова из белорусского БАТЭ, состоявшегося в начале сезона, отмечает Ajansspor.

«Серик Беледиеспор», выступающий во втором турецком дивизионе, после 10 туров занимает 13-е место в турнирной таблице с 13 очками.