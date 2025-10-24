В Италии 25-летний велогонщик умер после сердечного приступа

Итальянский гонщик умер в 25 лет после сердечного приступа

Во время гонки 21 сентября у Кевина Боналдо случился сердечный приступ. После инцидента его доставили в больницу, где он провел месяц в искусственной коме

Фото: Robert Cianflone / Getty Images

Итальянский велогонщик Кевин Боналдо скончался в больнице в Виченце в возрасте 25 лет, сообщает пресс-служба команды спортсмена SC Padovani Polo Cherry Bank.

«Он скончался сегодня утром, оставив непреодолимую пустоту во всех тех, кто имел счастье и честь знать его», — говорится в заявлении команды.

В ходе гонки Piccola San Remo, проходившей 21 сентября в Совиццо, у спортсмена случился сердечный приступ. Прибывшие на место бригады неотложной медицинской помощи оперативно доставили его в ближайшую больницу. Пострадавшего поместили в отделение интенсивной терапии и ввели в искусственную кому, в которой он находился на протяжении месяца.

Кевину Боналдо было 25 лет. В составе VС Bassano он стал вице-чемпионом Италии в командной гонке на время среди кадетов, а в 2021 году повторил этот результат (U23) с командой Qhubeka.

В текущем сезоне велогонщик перешел в команду SС Padovani Polo Cherry Bank, где стал одним из ключевых гонщиков. Он занял пятое место на международном этапе Dookoła Mazowsza в Польше.