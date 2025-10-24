МВД не выявило нарушения закона в высказываниях Клаудиньо

Бразилец, у которого есть российское гражданство, в августе заявил, что покинул «Зенит» из-за военной операции на Украине и ее последствий. Однако позднее он отметил, что его слова были неправильно поняты

Клаудиньо (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогло подтвердить информацию о нарушении законодательства со стороны бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщается в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Бразилец Клаудиньо в конце августа заявил, что покинул «Зенит» из-за военной операции на Украине и ее последствий. По словам полузащитника, который в феврале 2023 года получил российское гражданство, из-за военной операции на чемпионат России перестали обращать внимание футбольные скауты.

«Фактов совершения противоправных деяний на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период его трудовой деятельности не зафиксировано. Таким образом, информация о нарушении законодательства Российской Федерации на настоящий момент объективного подтверждения не получила, оснований для применений к нему мер воздействия не усматривается», — говорится в заявлении.

Клаудиньо 6 сентября заявил «Спорт-Экспрессу», что его слова об уходе из петербургского клуба из-за специальной военной операции были неправильно поняты. «Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провел там замечательные годы, и у меня остались только хорошие воспоминания», — сказал Клаудиньо.

По словам бразильца, он сказал, что, когда началась военная операция, он беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии. Футболист подчеркнул, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев попросил Генпрокуратуру проверить высказывания Клаудиньо об уходе из «Зенита», ведомством была организована проверка.

Клаудиньо играл за «Зенит» с лета 2021 года по январь 2024 года, когда перешел в катарский «Аль-Садд» за €20 млн. Бразилец является трехкратным чемпионом России, обладателем одного Кубка и трех Суперкубков страны. В марте 2023 года он получил паспорт России.