Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 100 x 5,6 2 1,15 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 42 x 24 2 1,03 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,05 x 12,5 2 80 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,35 x 5,5 2 7,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,78 x 3,45 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,42 x 4,6 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 1,95 x 3,9 2 3,55 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,1 x 3,15 2 2,45 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 1,97 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
РФС отстранил ударившего прохожего судью от работы в ФНЛ

Ударившего прохожего судью Захарова отстранили от работы в ФНЛ
В службе коммуникаций РФС отметили, что департамент судейства ожидает от арбитра Игоря Захарова пояснений по поводу инцидента с пешеходом в Казани
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Ударивший человека судья Игорь Захаров отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Телеграм-канал Shot 24 октября сообщил о конфликте Захарова и пешехода. Инцидент произошел 8 октября в Казани. Арбитр находился за рулем автомобиля BMW X6. Он не пропустил мужчину на переходе, когда тот просил его остановиться. После этого арбитр вышел из машины, ударил мужчину и уехал.

«Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — сообщили в службе коммуникаций.

Бывший судья ФИФА умер во время предсезонных тестов во Вьетнаме
Спорт
Фото:Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

В отношении Захарова составлено три административных материала по ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»), ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе») и ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»).

31-летний Захаров работает на профессиональном уровне с 2019 года. Он судил матчи Второй лиги, а с 2023 года — игры Первой лиги (второго по силе дивизиона). Также он получает назначения на матчи Кубка России.

В сезоне 2025/26 Захаров отсудил пять матчей Первой лиги. Он должен был работать на матче Первой лиги «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Енисей» (Красноярск) 24 октября резервным судьей, однако после инцидента Захаров был снят с матча.

