РФС отстранил ударившего прохожего судью от работы в ФНЛ

В службе коммуникаций РФС отметили, что департамент судейства ожидает от арбитра Игоря Захарова пояснений по поводу инцидента с пешеходом в Казани

Фото: Getty Images

Ударивший человека судья Игорь Захаров отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Телеграм-канал Shot 24 октября сообщил о конфликте Захарова и пешехода. Инцидент произошел 8 октября в Казани. Арбитр находился за рулем автомобиля BMW X6. Он не пропустил мужчину на переходе, когда тот просил его остановиться. После этого арбитр вышел из машины, ударил мужчину и уехал.

«Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — сообщили в службе коммуникаций.

В отношении Захарова составлено три административных материала по ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»), ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе») и ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»).

31-летний Захаров работает на профессиональном уровне с 2019 года. Он судил матчи Второй лиги, а с 2023 года — игры Первой лиги (второго по силе дивизиона). Также он получает назначения на матчи Кубка России.

В сезоне 2025/26 Захаров отсудил пять матчей Первой лиги. Он должен был работать на матче Первой лиги «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Енисей» (Красноярск) 24 октября резервным судьей, однако после инцидента Захаров был снят с матча.