Россиянка получила перелом на ЧМ по велотреку
Российская велогонщица Валерия Валгонен получила перелом ключицы в результате падения на чемпионате мира по трековому велоспорту в Сантьяго, столице Чили.
Также у Валгонен зафиксировали сотрясение мозга.
Россиянка упала во время обгона в гонке на выбывание из-за контакта с преследуемой ее соперницей. После падения 22-летнюю велогонщицу унесли с трека на носилках.
«К сожалению, гонки заканчиваю. Перелом ключицы и сотрясение мозга», — написала 22-летняя Валгонен в соцсетях.
Чемпионат мира по велоспорту на треке проходит с 22 по 26 октября. Россияне выступают в нейтральном статусе.
