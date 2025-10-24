Россиянка получила перелом на ЧМ по велотреку

Валерия Валгонен упала во время обгона в гонке на выбывание из-за контакта с преследуемой ее соперницей. После падения 22-летнюю россиянку унесли с трека на носилках

Российская велогонщица Валерия Валгонен получила перелом ключицы в результате падения на чемпионате мира по трековому велоспорту в Сантьяго, столице Чили.

Также у Валгонен зафиксировали сотрясение мозга.

Россиянка упала во время обгона в гонке на выбывание из-за контакта с преследуемой ее соперницей. После падения 22-летнюю велогонщицу унесли с трека на носилках.

«К сожалению, гонки заканчиваю. Перелом ключицы и сотрясение мозга», — написала 22-летняя Валгонен в соцсетях.

Чемпионат мира по велоспорту на треке проходит с 22 по 26 октября. Россияне выступают в нейтральном статусе.